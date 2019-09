Daimler : à l'achat, UBS persiste et signe

10/09/2019 | 13:09

UBS confirme son conseil d'achat adopté la semaine passée sur l'action du constructeur automobile allemand Daimler, opinion qui a été accueillie avec scepticisme par nombre d'investisseurs. L'objectif de cours à 12 mois de 54 euros est également maintenu.



'L'opinion consensuelle selon laquelle il faut éviter l'action Daimler en fait une opportunité', indique une note de recherche, qui confirme aussi les anticipations de restructuration et de génération de trésorerie.



Alors que le sentiment relatif à Daimler est bas, UBS estime qu'il pourrait se retourner rapidement, citant notamment la bonne orientation des ventes unitaires d'août et le règlement anticipé des difficultés initiales de lancement des séries GLE/GLS. UBS n'exclut pas non plus que la direction de Daimler tienne un discours 'rassurant' lors du salon automobile de Francfort, qui commence cette semaine.





