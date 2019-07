Daimler : malgré le 'warning', Oddo reste à l'achat

15/07/2019 | 10:16

L'analyste Oddo BHF annonce ce lundi maintenir sa recommandation “achat” sur le titre Daimler, malgré un nouvel avertissement émis par le groupe vendredi concernant notamment son niveau de free cash flow des activités industrielles, son profit opérationnel et ses objectifs dans le secteur automobile.



“Ce nouveau profit-warning est une mauvaise nouvelle. Elle doit être mise en perspective. Le plus inquiétant à nos yeux vient des problèmes industriels à répétition sur les démarrages de nouveaux véhicules (tous aux US & Mexique). Ceux du GLE (gros contributeur aux résultats) semblent en voie de résolution. L'usine monte en cadence. Les ventes aux USA sont en hausse de 46% sur juin. Il faut aussi en parallèle traiter le problème des véhicules stockés avec des défauts. La rapidité ne sera pas neutre sur le niveau des résultats et du cash en fin d'année”, retient le broker.



Estimant que le marché “ne voit pas forcément d'un mauvais oeil cette remise à niveau des compteurs en début de mandat “du nouveau management]”, Oddo BHF confirme son objectif de cours de 60 euros, pour un potentiel de hausse de 29%.





