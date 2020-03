Coronavirus: Daimler interrompt une "grande partie" de sa production en Europe

Francfort (awp/afp) - Le constructeur automobile Daimler va interrompre "la plus grande partie" de sa production en Europe pendant au moins "deux semaines" en raison de la pandémie du coronavirus, a annoncé mardi le groupe dans un communiqué.

L'interruption va démarrer "cette semaine" et affectera "les usines européennes de voitures, de fourgonnettes et de véhicules utilitaires", a précisé le groupe, sans préciser les sites concernés.

Daimler dit suivre "les recommandations des autorités internationales, nationales et locales".

Il ajoute qu'il va revoir la partie de ses chaînes d'approvisionnement mondiales "qui ne peuvent actuellement pas être entièrement maintenues".

Son concurrent Volkswagen va, lui, fermer à partir de jeudi six usines en Allemagne ainsi que des sites en Pologne, en Espagne, en Slovaquie, au Portugal et en Russie, a-t-il indiqué mardi.

Les constructeurs français Renault et PSA ont annoncé lundi de vastes arrêts de production en raison de l'épidémie de Covid-19 qui se propage en Europe, limitant de plus en plus la vie quotidienne.

PSA (marques Peugeot, Citroën, Opel...) arrête ses chaînes en Europe. L'italo-américain Fiat Chrysler (FCA), avec qui il est en cours de fusion, avait déjà annoncé la fermeture de "la majorité de ses usines de fabrication européennes" jusqu'au 27 mars.

Daimler a justifié l'arrêt de ses chaînes par son souci de "protéger la main-d'oeuvre, briser la chaîne des infections et freiner la propagation de cette pandémie".

Le fabricant de la Classe C se prépare aussi à une "baisse temporaire de la demande" et veille à "garantir la solidité financière de l'entreprise".

L'impact économique du Covid-19 sur Daimler "ne peut actuellement être déterminé de manière adéquate ou quantifié de manière fiable", a ajouté le groupe.

