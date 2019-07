DAIMLER : dans le rouge au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Daimler a publié mercredi des résultats dans le rouge au titre de son deuxième trimestre 2019. Le constructeur automobile allemand avait déjà prévenu qu’ils ne seraient guère fameux. Sur la période, le groupe a ainsi accusé une perte nette de 1,2 milliard d’euros (contre un bénéfice net de 1,8 milliard un an plus tôt) et un Ebit de -1,6 milliards d’euros (contre +2,6 milliards un an plus tôt). Enfin, le chiffre d’affaires est ressorti à 42,7 milliards d’euros, en hausse de 5 %.Daimler explique avoir été pénalisé par des charges exceptionnelles atteignant 4,2 milliards d'euros, notamment liées au "Dieselgate"."D'une manière générale, nous intensifions les programmes de performance à l'échelle du groupe et revoyons notre portefeuille de produits afin d'assurer notre succès futur", a déclaré Ola Källenius, le président du directoire.