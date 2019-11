DAIMLER : économies et réductions de postes en vue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une journée Investisseurs organisée à Londres, Daimler a prévenu que le durcissement des normes en matière d’émission de CO2 aurait un impact négatif sur ses bénéfices en 2020 et 2021. Le titre du constructeur automobile allemand en pâtit et recule de 3,18% à 51,84 euros sur la place de Francfort." Les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de CO2 exigent des mesures globales pour accroître l'efficacité dans tous les domaines de notre entreprise. Cela inclut également la rationalisation de nos processus et de nos structures ", a déclaré Ola Källenius, le Président du Directoire de Daimler. " Pour continuer à réussir à l'avenir, nous devons donc agir maintenant et accroître considérablement notre solidité financière ", a ajouté le dirigeant.Pour ce faire, d'ici fin 2022, la division Mercedes-Benz Cars prévoit d'économiser plus d'un milliard d'euros en frais de personnel, ce qui passera par des réductions d'emplois. De plus, pour renforcer le free cash flow, les investissements en équipements et en R&D seront plafonnés au niveau de 2019 et réduit à moyen terme.Au sein de la branche Daimler Trucks & Buses, le groupe veut économiser 550 millions d'euros d'ici fin 2022, dont 300 millions d'euros sur le personnel.Au final, le groupe vise une rentabilité d'exploitation chez Mercedes-Benz Cars d'au moins 4% en 2020 et d'au moins 6% en 2022.Au sein de la division Daimler Trucks & Buses, le groupe vise au moins 5% en 2020 et au moins 7% en 2022.Pour l'ensemble de l'année 2019, Daimler anticipe un Ebit significativement inférieur à celui de 2018 et une " légère " progression de son chiffre d'affaires.