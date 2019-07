DAIMLER : lance un nouveau profit warning

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Daimler a enregistré une perte opérationnelle de 1,6 milliard d’euros au deuxième trimestre, selon des données préliminaires, et lancé un avertissement sur ses résultats 2019. Le constructeur automobile allemand explique cette perte par une hausse de 1 milliard d’euros des provisions associées au rappel des véhicules lié aux airbags défectueux de la société japonaise, Takata. Mercedes a outre augmenté de 1,6 milliard d’euros le montant des dépenses associées à différentes procédures gouvernementales et judiciaires en cours à l’encontre des véhicules diesel Mercedes-Benz.Ces éléments ont contraint le concurrent de BMW à lancer un profit warning. Il a aussi mis en cause une croissance plus faible du marché automobile.Le constructeur automobile allemand anticipe désormais un Ebit 2019 inférieur à celui de 2018 et non plus au même niveau. Daimler a ajouté qu'il revoyait également à la baisse ses prévisions de marge d'Ebit pour Mercedes-Benz, de 6%/8% à 3%/5%.