DAIMLER : vise un Ebit « positif » en 2020

A l’occasion de la publication de ses résultats définitifs du deuxième trimestre 2020, Daimler a affiné ses perspectives annuelles. Ainsi, le constructeur automobile allemand vise un Ebit « positif » cette année. Il sera toutefois en baisse par rapport à 2019. Cet objectif retient l'hypothèse que « la reprise économique se poursuive au deuxième semestre et qu'il n'y ait pas de nouvelle vague majeure d'infections dans les principaux marchés ».En parallèle de ses perspectives affinées, le propriétaire de Mercedes-Benz a également dévoilé ses résultats complets au titre du deuxième trimestre 2020. Il avait déjà donné quelques indications la semaine dernière.Ainsi, le constructeur automobile a accusé une perte nette de 1,91 milliard d'euros entre avril et juin 2020, à comparer avec une perte nette de 1,24 milliard d'euros un an plus tôt. De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 30,2 milliards d'euros, en baisse de 29,3% par rapport au deuxième trimestre 2019.La pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour l'endiguer ont bien entendu pesé sur les comptes du géant de Stuttgart.