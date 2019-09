Daimler : Geely investit dans la société de taxis volants Volocopter

Volocopter développe des appareils volants électriques et autonomes pouvant décoller et atterrir à la verticale afin de répondre aux problèmes liés au trafic et à la pollution dans les grandes métropoles.

La société allemande, créée en 2011 près de Karlsruhe, dans le sud du pays, va notamment proposer ses services de mobilité en Chine.

Elle a présenté l'an dernier à Paris un hélicoptère sans queue avec une myriade de 18 hélices disposées sur un cercle de plus de neuf mètres de diamètre, permettant un gain de temps de 80% en cas de bouchons.

Volocopter, soutenu par Daimler qui a pris une participation de 9,7% en 2018 dans l'entreprise, a levé au total 85 millions d'euros auprès des investisseurs lors de ses différents tours de table.

Le montant de la contribution de Geely n'a pas été dévoilé ni celui des autres investisseurs.

