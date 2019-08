Daimler : bien orienté avec des propos de broker

13/08/2019 | 17:33

Daimler prend 1,3% à Francfort, sur fond de propos favorables de Morgan Stanley qui réitère sa recommandation 'surpondérer' et sa cible de 62 euros, estimant que le marché attache trop d'importance au scénario privilégié par les vendeurs.



'Nous pensons que les préoccupations ayant trait à la demande à court terme, à l'endettement net et aux pénalités énergétiques sont exagérées, mais que les effets du QE de la BCE et des changements de direction ont, eux, été largement ignorés', souligne-t-il.



