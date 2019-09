Daimler : bien orienté avec des propos de broker

10/09/2019 | 13:53

A contre-courant du DAX (-0,2%), Daimler prend 1,7% à Francfort sur des propos favorables d'UBS qui confirme son conseil d'achat adopté la semaine passée sur l'action du constructeur automobile allemand ainsi que son objectif de cours à 12 mois de 54 euros.



'L'opinion consensuelle selon laquelle il faut éviter l'action Daimler en fait une opportunité', indique une note de recherche, qui confirme aussi les anticipations de restructuration et de génération de trésorerie.



Alors que le sentiment relatif à Daimler est bas, UBS estime qu'il pourrait se retourner rapidement, citant notamment la bonne orientation des ventes unitaires d'août et le règlement anticipé des difficultés initiales de lancement des séries GLE/GLS.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.