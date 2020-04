Daimler compte redémarrer ses usines progressivement à partir du 20 avril

Francfort (awp/afp) - Le constructeur automobile allemand Daimler prévoit de redémarrer progressivement à partir du 20 avril ses usines, où la production est interrompue depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé le groupe mercredi.

"Dans certaines usines sélectionnées, nous mettons en place le redémarrage progressif de la production", explique l'entreprise, fabriquant des Mercedes-Benz, dans un communiqué.

"Cela concerne à partir du 20 avril en premier lieu" les usines allemandes où sont fabriqués des motorisations. Suivront les sites allemands Mercedes-Benz à Sindelfingen et Brême, et les usines produisant les fourgons.

Les usines de poids-lourds et de bus vont également rouvrir à partir de cette date.

En parallèle, Daimler a prolongé le recours au chômage partiel allemand jusqu'au 30 avril. Le dispositif concerne "une grande partie de la production" ainsi que l'administration.

Le groupe réagit aux vastes conséquences du coronavirus", explique le constructeur, qui a vu ses ventes chuter de 15% au premier trimestre sur un an, avec un repli des ventes d'automobiles de la marque Mercedes Benz de 16% en Europe et de 20% en Chine.

Le virus "affecte significativement les ventes mondiales" mais pour l'année 2020 "l'impact général ne peut pas être évalué", a expliqué lors d'une conférence téléphonique pour analystes le directeur financier, Harald Wilhelm, qui voit toutefois son groupe "bien positionné pour tenir le coup".

Volkswagen, qui a fermé la majorité de ses sites jusqu'au 19 avril au moins, a de son côté annoncé mercredi une augmentation de la production à partir du 14 avril dans "quelques" usines de pièces détachées tournant actuellement à un rythme très réduit.

L'assemblage de voitures et "les autres parties de la production de pièces détachées" restent interrompues et "plus d'informations sont à attendre après Pâques", selon un communiqué.

BMW avait annoncé mardi prolonger l'interruption de production jusqu'au 30 avril. Les usines européennes de Ford sont à l'arrêt au moins jusqu'au 4 mai.

Le marché automobile s'est effondré en mars dans plusieurs pays européens alors que de vastes restrictions sur la vie quotidienne ont été imposées pour limiter la propagation du Covid-19.

Selon les experts, avril pourrait être encore pire et Moody's prévoit en 2020 une baisse du marché mondial de 14%.

En parallèle, la situation continue de se normaliser en Asie: "Nous voyons une croissance significative de la demande" en Chine et en Corée du Sud, note Britta Seeger, directrice des ventes chez Mercedes-Benz, dans un communiqué.

BMW voit également "de premiers signes d'une reprise" en Chine, selon le directeur des ventes Pieter Nota mardi.

