Daimler : coopération avec BMW dans la conduite automatisée

04/07/2019 | 12:53

BMW Group et Daimler AG lancent leur coopération dans le domaine de la conduite automatisée.



Les deux groupes ont signé un accord de coopération stratégique à long terme, qui se concentrera sur le développement conjoint de technologies de nouvelle génération pour les systèmes d'assistance à la conduite, la conduite automatisée autoroutes et les parkings automatisés.



D'autres discussions sont prévues pour étendre la coopération à des niveaux d'automatisation supérieurs dans les zones urbaines et les centres-villes.



Cette coopération permettra à plus de 1 200 spécialistes de travailler ensemble, souvent en équipes mixtes.



La génération de technologies en cours de développement passera en production de série en automatisation de niveau 3 en 2021 sur le BMW iNEXT.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.