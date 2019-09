Daimler : dans le vert sur un relèvement de broker

03/09/2019 | 14:25

A contre-courant du DAX (-0,3%), Daimler gagne 0,7% à la faveur d'un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours ajusté de 52 à 54 euros, qui augure donc d'une hausse de plus de 25%.



Alors que les actions BMW et Daimler ont perdu entre le cinquième et le quart de leur valeur depuis un an, le bureau d'études estime que la maison-mère de Mercedes-Benz 'est susceptible de se montrer plus résolue' que BMW.



Selon UBS, Daimler pourrait ainsi annoncer, le 14 novembre, des mesures de réduction de coûts et d'amélioration de la génération de trésorerie. Ses lancements de véhicules en 2020 et 2021 sont également jugés plus favorables que ceux de BMW.



