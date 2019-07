Daimler : en perte au deuxième trimestre

L'action Daimler perdait 1,08% à 46,145 euros vers 08h00 GMT à la Bourse de Francfort et freinait la progression de l'indice du secteur automobile européen (+0,35%).

Le groupe a fait état de cette perte, selon des résultats encore provisoires, alors qu'il s'attendait jusqu'à présent à un bénéfice avant intérêts et taxes (Ebit) équivalent aux 2,6 milliards réalisés un an plus tôt.

Daimler a précisé qu'il devait augmenter d'environ un milliard d'euros ses provisions pour un rappel de véhicules lié aux airbags de l'équipementier japonais Takata.

Il va aussi souffrir à hauteur de 1,6 milliard d'euros d'une réévaluation des frais liés aux procédures administratives et judiciaires en cours au sujet des véhicules diesel de la marque Mercedes-Benz.

Le constructeur allemand de voitures haut de gamme souligne que la croissance plus faible que prévu des différents marchés automobiles a également eu un impact sur ses résultats, tout comme ses propres problèmes en termes d'alimentation de son réseau de distribution depuis le début de l'année.

Les ventes de voitures de la marque Mercedes-Benz ont baissé de 7% au premier trimestre en raison notamment de goulets d'étranglement dans plusieurs usines aux Etats-Unis et au Mexique.

Daimler, qui doit publier ses résultats trimestriels détaillés le 24 juillet, avait déjà abaissé en juin sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois en 12 mois.

Jeudi, ce sont les équipementiers Johnson Electric et Sensirion qui ont averti sur leurs résultats en raison du ralentissement des ventes automobiles et de leur pessimisme quant aux perspectives de redressement du marché chinois.

Les constructeurs automobiles sont confrontés à un durcissement général des règles en matière de lutte contre la pollution, notamment depuis que Volkswagen a reconnu en 2015 avoir manipulé les résultats des tests sur ses véhicules diesel.

Alors que le marché chinois ralentit, que les ventes stagnent en Europe et que les tensions commerciales s'accroissent à travers le monde, les industriels doivent aussi investir massivement pour développer des véhicules électriques et autonomes, considérés comme l'avenir du secteur.

