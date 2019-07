Daimler : en perte sur le trimestre après des investissements

24/07/2019 | 11:46

Daimler a fait état ce mercredi d'une perte pour le deuxième trimestre clos le 30 juin, principalement causée par des éléments exceptionnels d'environ 4,2 milliards d'euros.



Au deuxième trimestre, le géant allemand de l'automobile a ainsi enregistré une perte nette de 1,2 milliard d'euros, contre un bénéfice net de 1,8 milliard d'euros à la même période de l'année précédente.



Cette perte est due, selon le groupe automobile allemand, à l'augmentation du fonds de roulement, aux investissements importants dans les produits, installations et équipements futurs et à l'augmentation des dépenses de R & D.



Le total des ventes unitaires du groupe a diminué de 1% pour s'établir à 822.000 voitures particulières et utilitaires.



Daimler a cependant précisé s'attendre à une nette amélioration des résultats d'ici la fin de l'exercice.





