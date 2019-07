Daimler : le chinois BAIC s'invite au capital

23/07/2019 | 09:21

Daimler a salué ce matin l'arrivée à son capital du constructeur automobile chinois Beijing Automotive Group Co. (BAIC) en tant qu''investisseur de long terme'.



Selon le groupe allemand, BAIC a acquis environ 5% de son capital par l'intermédiaire du véhicule Investment Global Co. Le groupe chinois est 'un partenaire de longue date' pour Daimler, avec qui il est lié par des accords stratégiques depuis 2003.



Le patron de Daimler, Ola Källenius, a insisté sur le fait que 'le marché chinois est et reste un pilier central'.



Pour rappelle, Daimler est actionnaire de BAIC depuis 2013, et il détient aujourd'hui 9,55% du capital du groupe chinois.





