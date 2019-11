Daimler : le groupe s'est restructuré

04/11/2019 | 12:13

Daimler annonce ce lundi commencer à fonctionner avec une nouvelle structure, marquée notamment par la séparation des activités automobiles et vans, et camions et autobus, en deux nouvelles filiales.



Trois entités juridiquement indépendantes opéreront désormais sous la société mère Daimler. Mercedes-Benz est ainsi responsable des voitures et des vans Mercedes-Benz. Les activités camions et autobus sont menées chez Daimler Truck. Enfin, Daimler Financial Services - juridiquement indépendant depuis de nombreuses années - a été renommé Daimler Mobility, l'unité étant également responsable des services de mobilité.



En tant que société mère, Daimler restera responsable des fonctions de gouvernance, de stratégie et de contrôle.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.