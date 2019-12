Daimler : les ventes de Mercedes-Benz aux US bien orientées

04/12/2019 | 12:39

Les ventes de Mercedes-Benz en novembre ont augmenté de 8,7% aux Etats-Unis, suite à un rafraîchissement de l'offre sur les SUV les plus vendus.



Mercedes-Benz a ainsi vendu 33.721 véhicules aux États-Unis le mois dernier, contre 31.022 un an auparavant.



Le GLC a, dans le détail, vu ses ventes augmenter de 21,2% à 7.515 véhicules, tandis que la GLE a vu ses ventes grimper de 51,8% à 6.052 véhicules.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.