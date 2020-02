Daimler : met en garde contre les risques de coronavirus

21/02/2020 | 16:02

L'épidémie du coronavirus peut entraîner des risques qui pourraient entraîner des réductions significatives de la croissance économique en Chine, dans d'autres économies asiatiques et aussi dans le monde, a indiqué Daimler.



Dans son rapport annuel publié ce matin, le constructeur automobile allemand a déclaré que les risques pouvaient non seulement affecter le développement de ses ventes, mais pouvaient également entraîner des effets négatifs importants sur la production, l'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement.



Pour mémoire, Daimler s'attend à ce que les ventes unitaires de 2020 chez Mercedes-Benz Cars soient légèrement inférieures à leur niveau de 2019, une prévision qui ne reflète qu'une 'estimation préliminaire' de l'impact possible du coronavirus, a indiqué le groupe.



