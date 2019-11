Daimler: "milliers" d'emplois biffés pour le passage à l'électrique

Francfort (awp/afp) - Le constructeur automobile allemand Daimler a annoncé vendredi que son plan d'économies destiné à financer la transition électrique entraînera la suppression de "milliers" d'emplois dans le monde d'ici fin 2022.

Si une partie des départs se fera par des non-remplacements et un programme de retraites anticipées, le fabricant des Mercedes Benz a précisé qu'il proposera également des départs volontaires.

Ces mesures incluent la suppression déjà annoncée de quelque 10% des fonctions d'encadrement, a ajouté le groupe, ce qui correspond à 1100 postes selon la presse allemande.

Daimler compte actuellement quelque 304'000 employés, toutes fonctions confondues, dans le monde.

Au total et comme annoncé mi-novembre, Daimler veut économiser 1,4 milliard d'euros (1,54 milliard de francs suisses) sur les coûts du personnel pour financer "les investissements élevés demandés par la transition vers la mobilité neutre en émissions de CO2" explique le constructeur dans un communiqué.

"Les détails sur la mise en oeuvre" seront "précisés dans les prochaines semaines" ajoute le constructeur dans un communiqué.

Au delà de ces économies, les investissements dans les équipements ainsi qu'en recherche et développement seront maintenus au maximum au niveau de 2019 et réduits à moyen terme, avait expliqué le groupe mi-novembre.

Comme l'ensemble du secteur automobile européen, Daimler est engagé dans une course pour réduire le niveau d'émissions de CO2 des voitures vendues et respecter des strictes normes en vigueur dès l'année prochaine dans l'UE, sous la menace de lourdes sanctions.

Mais la faible rentabilité des nouveaux modèles plombe les marges et force les constructeurs à économiser pour investir alors que le contexte économique morose pèse déjà sur le résultat.

Ainsi, les principaux constructeurs et équipementiers automobiles allemands ont annoncé ces derniers mois près de 30.000 suppressions d'emplois en raison de la conjoncture dégradée et de la baisse en popularité du diesel au profit des moteurs électriques moins complexes à produire.

Selon une étude publiée l'an dernier par l'agence allemande pour l'emploi, quelque 114'000 emplois disparaîtront d'ici 2035 en raison du passage aux voitures électriques.

Daimler, qui fabrique la limousine Classe S, la citadine Smart et les camions Mercedes, s'attend pour 2019 à une "légère" progression de son chiffre d'affaires et à un bénéfice opérationnel (Ebit) "significativement inférieur" à celui de l'an dernier, sur fond de marché automobile en proie aux conflits commerciaux, notamment entre Chine et Etats-Unis.

Daimler reste par ailleurs menacé par des charges pour des rappels de voitures diesel équipées de logiciels capables de truquer le niveau d'émissions.

afp/buc