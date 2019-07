Daimler : pénalisé par une recommandation

16/07/2019 | 12:36

En baisse de 0,7% ce midi à Francfort, l'action Daimler sous-performait un indice DAX 30 à l'équilibre. Ce matin, le bureau d'études Goldman Sachs a entamé le suivi de l'action avec un conseil vendeur et une cible de 42 euros.



En substance, les analystes ne croient pas au redressement des marges de la division amirale, Mercedes-Benz, menacée par la stagnation du marché automobile et l''électrification' des véhicules. En outre, du côté des camions, le marché nord-américain pourrait bien atteindre son pic cette année.





