Daimler : peu affecté par une dégradation

05/11/2019 | 12:45

L'action Daimler reculait à peine de 0,3% ce midi à Francfort, où l'indice DAX 30 était stable, après une dégradation de son conseil par UBS, qui n'est plus à l'achat.



Désormais neutre sur le dossier avec une cible ajustée à 52 euros, le bureau d'études relève d'abord que l'action s'est reprise d'environ 30% depuis ses plus bas d'août.



UBS ajoute que le respect des normes d'émission de CO2 constituera un 'défi majeur' pour Daimler en 2020.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.