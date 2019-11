Daimler : réduire les coûts pour ses objectifs de CO2

14/11/2019 | 12:18

Daimler a présenté aujourd'hui une nouvelle stratégie, principalement axée sur la réduction de ses coûts.



Le géant allemand de l'automobile a déclaré que les dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de CO2 auraient un impact négatif sur les résultats d'ici 2020 et 2021, ce qui signifie que le groupe doit agir dès maintenant pour renforcer sa solidité financière.



Parmi les mesures envisagées, il est prévu d'économiser plus d'un milliard d'euros de coûts de personnel dans son unité Mercedes-Benz Cars d'ici la fin de l'année 2022, a déclaré le groupe.



Daimler a annoncé son intention d'augmenter son flux de trésorerie disponible afin de réaliser une liquidité nette stable de plus de 10 milliards d'euros.



Pour y parvenir, le constructeur automobile envisage de donner la priorité aux investissements dans tous les domaines et à une allocation plus stricte du capital.



