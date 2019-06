Daimler : sanctionné pour un avertissement sur résultats

24/06/2019 | 09:48

Daimler lâche 2,8% en début de séance à Francfort, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé pour 2019, ne prévoyant désormais plus qu'un profit opérationnel 'dans la magnitude de celui de l'année précédente'.



Il explique cet avertissement par une hausse des provisions liées à des procédures gouvernementales et à des mesures en cours concernant les véhicules diesel, se comptant en plusieurs centaines de millions d'euros et qui pèsera sur les comptes du deuxième trimestre.



Le constructeur automobile allemand ajoute que la rentabilité (marge sur le chiffre d'affaires) de sa division Mercedes-Benz Vans pour l'exercice en cours est maintenant anticipée dans une fourchette entre -2% et -4%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.