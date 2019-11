Daimler supprime des postes pour digérer le coût des plafonds d'émissions

Francfort (awp/afp) - Le constructeur allemand Daimler a annoncé jeudi un vaste programme d'économies incluant des suppressions de postes, pour faire face à la coûteuse réduction des émissions de CO2 des voitures exigée l'an prochain par les normes européennes.

Dans sa branche automobile, Daimler "veut économiser plus d'un milliard d'euros d'ici fin 2022" en coûts du personnel, moyennant des "suppressions de postes", a détaillé le groupe dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas précisé le nombre de postes menacés. Daimler a simplement indiqué que 10% des cadres étaient concernés en plus d'un nombre indéterminé d'employés administratifs.

La presse allemande avait évoqué vendredi un projet de 1.100 suppressions de postes d'encadrement, alors que Daimler compte actuellement quelque 304.000 employés, tout type confondus, dans le monde.

Le fabriquant des Mercedes Benz fait face à des "charges financières pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2" en vigueur dès 2020 qui "demandent des mesures dans toutes les branches du groupes", a expliqué le patron Ola Källenius dans un communiqué.

Au sein de sa branche poids lourds uniquement, le groupe veut économiser quelque 550 millions d'euros d'ici fin 2022, dont 300 millions sur le personnel, mais n'a pas non plus précisé de chiffres.

Au total, et en prenant en compte les petits utilitaires et les poids-lourds ainsi que les "réductions des coûts du matériel", Daimler veut économiser au moins 1,65 milliard d'euros, dont 1,4 milliard en coûts du personnel.

'Tâche herculéenne'

Dès l'an prochain, les constructeurs devront afficher sur leur flotte de voitures neuves vendues en Europe des émissions moyennes de CO2 inférieures à 95 grammes par kilomètre, sous peine de fortes amendes en cas de non-respect du plafond.

Actuellement, les voitures Daimler émettent en moyenne 138 grammes par kilomètre.

La "tache semble herculéenne", a admis M. Källenius devant des analystes et investisseurs rassemblés à Londres, et Daimler n'arriver à respecter les normes que grâce aux exceptions prévues par la régulation européenne.

Le groupe profite de la pondération par poids -- relevant le plafond pour Daimler à une centaines de grammes -- ainsi que de la possibilité donnée par l'UE de ne pas prendre en compte les 5% des véhicules les plus polluants la première année et de compter plusieurs fois chaque véhicule électrique vendu.

"Nous pouvons arriver dans la fourchette ciblée", a promis M. Källenius, avertissant cependant: "ce que nous n'arrivons pas à contrôler complètement, c'est le choix des consommateurs."

Face au coût de développement des nouveaux modèles électrifiés, "nous allons plus réfléchir à où nous mettons nos euros et centimes", a annoncé M. Källenius: les investissements seront maintenus au niveau de 2019 l'année prochaine et réduits sur le moyen terme, à partir de 2021.

Taxes douanières

Les économies et des ventes de modèles plus rentables doivent permettre à la branche phare "Mercedes-Benz Cars & Vans" d'atteindre une marge opérationnelle "d'au moins 4% en 2020" et "d'au moins 6% en 2022" contre 5% prévue en 2019.

Mais M. Källenius a précisé que des taxes douanières imposées par la Chine sur les importations de voitures fabriqués aux Etats-Unis pourraient, si elles entrent en vigueur comme prévu, encore amputer cette marge d'un point de pourcentage.

Pékin menace depuis août d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur les automobiles américaines à compter du 15 décembre si l'administration Trump met en application ses menaces.

Avec d'importants volumes de SUV produits aux Etats-Unis pour le marché chinois, "cela nous affecte significativement", a indiqué M. Källenius.

Daimler reste par ailleurs menacé par des charges pour des rappels de voitures diesel équipées de logiciels capables de truquer le niveau d'émissions.

Le groupe de Stuttgart, qui a publié deux avertissements sur résultats cette année, s'attend pour 2019 à un bénéfice opérationnel (Ebit) "significativement inférieur" à celui de l'an dernier, soit 11,1 milliards d'euros plombé notamment par 4,2 milliards euros d'effets exceptionnels liés à des rappels.

A la Bourse de Francfort, le titre reculait de 3,01% à 51,93 euros dans un Dax en baisse de 0,33% vers 11H30 GMT.

afp/rp