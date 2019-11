Daimler : va supprimer de nombreux emplois d'ici 2022

29/11/2019 | 16:19

Le groupe Daimler annonce ce vendredi envisager de supprimer des milliers d'emplois d'ici à la fin de 2022, le constructeur automobile allemand tentant de réduire ses coûts.



Daimler prévoit ainsi, entre autres, de ne pas remplacer certains départs à la retraite, afin de réduire les licenciements forcés, tandis que les possibilités de retraite anticipée seront également étendues. Divers licenciements devraient avoir lieu en Allemagne afin de réduire le nombre d'emplois dans l'administration.



Dans le détail, Daimler prévoit ainsi de réduire les coûts de personnel d'environ 1,4 milliard d'euros d'ici à fin 2022 et, entre autres, de réduire de 10% le nombre de postes de direction dans le monde. Une réduction du temps de travail hebdomadaire sera par ailleurs proposée à certains employés.



Enfin, Daimler ne devrait prolonger que quelques contrats de travailleurs temporaires arrivés à expiration, et mettre en place moins de contrats de 40 heures pour les employés permanents.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.