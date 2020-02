La valeur du jour en Europe DAIMLER : le « Dieselgate » plombe les résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Daimler avait prévenu que ses résultats 2019 ne seraient guère fameux. Il a tenu parole si l’on peut dire. Ainsi, le constructeur automobile allemand a réalisé l’an dernier un bénéfice net de 2,7 milliards d’euros (contre 7,6 milliards en 2018) et un Ebit de 4,3 milliards d’euros (contre 11,1 milliards). Quant au chiffre d’affaires, il est ressorti à 172,7 milliards d’euros, en hausse de 3%. Par ailleurs, Daimler a écoulé l’an dernier 3,34 millions de véhicules, contre 3,35 millions en 2018.Les comptes de Daimler ont été plombés par d'importantes charges liées au scandale des moteurs diesels truqués. Ces charges ont impacté essentiellement Mercedes-Benz Cars (voitures) et Mercedes-Benz Vans (utilitaires)." Nous ne pouvons pas être satisfaits par le bénéfice ", a commenté Ola Källenius, le président du directoire de Daimler.Compte tenu de ces performances, Daimler proposera le versement d'un dividende de 0,90 euro par action, contre 3,25 euros en 2018.Pour l'exercice 2020, Daimler table sur un chiffre d'affaires stable par rapport à 2019 et un Ebit " significativement au-dessus du niveau de 2019 ".Ola Källenius, a indiqué que le futur de Daimler passera par des réductions des coûts du personnel (plus de 1,4 milliard d'euros d'ici fin 2022) et le renforcement du free cash flow.En fin de matinée, le titre Daimler progresse de 0,52% à 43,27 euros sur la place de Francfort, sous-performance légèrement le DAX.Au vu de ces résultats, UBS a réitéré son opinion Neutre sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 47 euros. De son côte, Jefferies a maintenu son opinion Sous-performance sur le titre, avec un objectif de cours de 40 euros.