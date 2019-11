DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 et celui après 9 mois.

Données non auditées

en millions d'euros T3 2018 T3 2019 Variation Variation PC[1] Licences 3,5 3,9 +12% -8% Maintenance - Support 4,6 5,3 +16% +15% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 8,1 9,2 +14% +5% Services 3,3 4,5 +35% +16% Matériels 1,8 1,7 -3% -4% Total Chiffre d'affaires 13,2 15,4 +17% +6% Total Marge brute commerciale* 11,7 13,9 +19% +9% Taux de marge brute commerciale 89% 90% +1 pt +1 pt

* la marge brute commerciale se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires d'une part et d'autre part les achats de matériels, services associés et ressources cloud liés aux ventes

Au 3ème trimestre de son exercice 2019, DALET a enregistré un chiffre d'affaires de 15,4 M€ en progression de +17%. Cette solide activité a bénéficié de l'intégration des actifs Ooyala depuis le 15 juillet.

La plateforme Ooyala Flex a en effet contribué à l'activité à hauteur de 1,4 M€ au 3ème trimestre, auquel aurait dû s'ajouter un montant de 0,5 M€ correspondant à des opérations effectuées par DALET (support, souscriptions), mais non reconnues en chiffre d'affaires car facturées avant l'acquisition.

Hors impact d'Ooyala, l'activité est restée dynamique avec une croissance du chiffre d'affaires de +6% et de +9% pour la marge brute commerciale. La partie Édition est en hausse (+5%), portée par les ventes de Maintenance (+15%) qui font plus que compenser le repli du chiffre d'affaires Licences

(-8%). Les Services sont restés très bien orientés avec un nouveau trimestre en forte progression (+16%), les ventes de Matériels ressortant quasi-stables. Ce mix d'activité permet à la marge brute commerciale de progresser plus vite que le chiffre d'affaires (+19%, +9% PC) et d'atteindre un taux de 90%.

La part des projets récurrents[2] progresse au sein du mix d'activité de DALET passant de 34,5% au T3 2018 à 37,5% au T3 2019 grâce à l'apport de l‘activité Ooyala Flex Media et notamment de ses solutions en mode souscription. Les équipes Ooyala sont désormais parfaitement intégrées opérationnellement au sein de DALET et le groupe a déjà dégagé des 1ères synergies commerciales.

Neuf mois : hausse de 9% de la marge brute commerciale

Données non auditées

en millions d'euros 9 MOIS 2018 9 mois 2019 Variation Variation PC Licences 10,6 9,8 -8% -14% Maintenance - Support 13,1 15,0 +15% +14% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 23,7 24,8 +5% +1% Services 8,9 11,4 +27% +20% Matériels 5,7 3,8 -32% -32% Total Chiffre d'affaires 38,3 40,0 +4% +1% Total Marge brute commerciale 33,9 36,9 +9% +5% Taux de marge brute commerciale 88% 92% +4pts +4pts

Le chiffre d'affaires de DALET sur les 9 premiers mois de l'exercice est en légère hausse de +4% par rapport à la même période de 2018. La marge brute commerciale, plus représentative de l'activité, s'affiche en progression de +9% à 36,9 M€, soit plus de 92% du chiffre d'affaires.

Dynamique solide aux États-Unis, retour à la croissance en Europe

Au niveau géographique, le chiffre d'affaires en Europe à périmètre constant ressort en légère baisse sur 9 mois à -5%, mais retrouve une dynamique favorable avec une croissance de +16% au 3ème trimestre. La zone Amériques tire l'activité depuis le début de l'exercice avec une hausse de +10% à périmètre constant et de +14% à données publiées grâce à l'intégration des actifs Ooyala dont 53% des ventes trimestrielle ont été réalisées outre-Atlantique. En Asie-Pacifique, DALET est en très légère décroissance sur 9 mois (-2% à périmètre constant), avec une tendance plus positive au 3ème trimestre (+2,0% PC). Dans des volumes toujours limités et marqués par une forte cyclicité, l'Afrique/Moyen-Orient affiche une baisse de -21%, représentant 362 K€.

Confirmation des perspectives

Le groupe confirme son objectif 2019 d'une progression de sa marge brute commerciale accompagnée d'un résultat opérationnel courant à l'équilibre en intégrant l'impact dilutif à court terme des activités issues d'Ooyala mais hors coûts exceptionnels liés à son acquisition. Il va poursuivre dans les prochains mois la feuille de route fixée pour opérer le redressement d'Ooyala Flex Media en poursuivant sa dynamique de croissance. DALET vise ainsi une rentabilité positive sur son nouveau périmètre dès 2020.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2019 le 19 février 2020 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

En juillet 2019, DALET a acquis l'activité Ooyala Flex Media Platform. Cette opération stratégique accélère la mission du Groupe, apporte une valeur ajoutée considérable aux clients actuels de DALET et d'Ooyala, ouvrant de vastes opportunités pour la distribution OTT et numérique.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros., Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

[1] Retraitée de la contribution des actifs Ooyala intégrés depuis le 15 juillet

[2] Maintenance, licences en mode souscription, services en mode souscription et hébergement

