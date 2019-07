MARGE BRUTE COMMERCIALE EN HAUSSE

en millions d'euros S1 2018 S1 2019 Variation Licences 7,1 5,9 -17% Maintenance - Support 8,6 9,8 +14% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 15,6 15,6 - Services 5,6 6,9 +22% Matériels 3,9 2,1 -46% Total Chiffre d'affaires semestriel 25,2 24,6 -2% Total Marge brute commerciale 22,2 23,0 +3,5% Taux de marge commerciale 88% 93% +5 pts

DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, a réalisé un chiffre d'affaires de 24,6 M€ au 1er semestre de son exercice 2019 en léger repli de -2% par rapport au 1er semestre 2018. Cette évolution est due principalement au repli des ventes de matériels, volatiles et faiblement rémunératrices. Hors ventes de matériels, le chiffre d'affaires est en croissance de près de 6%. Ce mix de chiffre d'affaires se retrouve dans la marge brute commerciale, qui ressort en hausse de +3,5% à 23 M€.

Solide performance des Services, baisse marquée du Matériel

Le chiffre d'affaires semestriel de l'édition de logiciels est stable à 15,6 M€, la croissance de l'activité Maintenance (+14%) compensant le recul des ventes de licences (-17,5%) pénalisées par un effet de base défavorable. Le volume d'affaires des Services (+22%) est en forte hausse, porté par la mise en œuvre de plusieurs grands projets. L'activité non stratégique et très cyclique de ventes de Matériels est en recul de -46% à 2,1 M€, le Groupe rappelant que la vente de matériels n'est pas stratégique. Ce mix d'activité profite à la marge brute commerciale qui atteint le taux très élevé de 93%.

Croissance forte outre-Atlantique, activité ralentie en EMEA

DALET a réalisé une croissance soutenue dans la région Amériques au 1er semestre avec un chiffre d'affaires de 11,1 M€, soit une progression de près de +14%. En zone EMEA, le recul des Licences impacte les ventes consolidées en recul de près de -15% à 10,4 M€. L'Asie-Pacifique marque une pause après un 1er trimestre dynamique et ressort en léger repli de -4% à 3,1 M€.

Acquisition de l'activité Flex Media Platform d'Ooyala

Postérieurement à la clôture du 1er semestre, DALET a annoncé l'acquisition des actifs de la société Ooyala (plateforme Ooyala Flex Media) pour un montant de 4,3 M€ dont 1,7 M€ en numéraire et le solde en actions existantes et en actions nouvelles représentant une dilution d'environ 5%. Grâce à cette opération, DALET étoffe son offre avec une solution de Media Asset Management en SaaS au déploiement rapide pour conquérir de nouveaux clients avec une vraie demande de gestion médias comme des opérateurs télécoms, les ligues et les équipes sportives ou des clients corporate. DALET accélère également sa transition vers les modèles de revenu récurrent, Ooyola disposant d'une base installée de près de 50 clients dont plus de la moitié en mode souscription et SaaS.

Cette base de client génère un revenu récurrent de souscription, SaaS et maintenance de 3,9 M€ en base annuelle « on going » auquel s'ajoute des ventes de services et de licences perpétuelles représentant au 1er juillet 2019 un carnet de commandes de 2,2 M€ sur les douze prochains mois.

Précisions sur les objectifs 2019

L'acquisition de la plateforme d'Ooyala Flex Media Platform permettra à DALET de renforcer la dynamique de croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge commerciale. L'intégration des équipes d'Ooyala est en cours. Des synergies et des mesures de réduction de coûts seront mises en œuvre à brève échéance pour ramener à l'équilibre l'activité d'Ooyala tout en préservant sa dynamique de croissance. DALET communiquera plus précisément sur ses objectifs post-acquisition à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels en septembre.

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes Dalet sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros., Sirius-XM Radio) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

