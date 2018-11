DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018 et celui après 9 mois.

Troisième trimestre : Marge brute commerciale en hausse de 5%

Données non auditées

en millions d'euros T3 2017 T3 2018 Variation Licences 3,4 3,5 +3% Maintenance - Support 4,2 4,6 +8% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 7,6 8,1 +6% Services 3,0 3,3 +10% Matériels 2,5 1,8 -27% Total Chiffre d'affaires 13,1 13,2 +1% Total Marge brute commerciale* 11,2 11,7 +5% Taux de marge brute commerciale 85% 89% -

* la marge brute commerciale se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires et les achats de matériels et services associés liés aux ventes de matériels

Au 3ème trimestre de son exercice 2018, DALET a réalisé une performance solide avec une progression de +5% de sa marge brute commerciale à 11,7 M€, correspondant à un taux de marge de 89%. Cette performance satisfaisante bénéficie de la bonne croissance des activités « core business », à savoir l'activité Édition logiciels (+6%) et l'activité Services (+10%). Les activités non stratégiques de Matériels, faiblement margées et plus volatiles, sont en baisse de 27% sur ce trimestre atténuant la progression du CA global (+1%).

Neuf mois : Croissance de 9% de l'Édition logiciels

Données non auditées

en millions d'euros 9 MOIS 2017 9 MOIS 2018 Variation Licences 9,2 10,6 +15% Maintenance - Support 12,6 13,1 +4% Chiffre d'affaires « Edition logiciels » 21,8 23,7 +9% Services 8,1 8,9 +11% Matériels 5,9 5,7 -4% Total Chiffre d'affaires 35,8 38,3 +7% Total Marge brute commerciale 31,1 33,9 +9% Taux de marge brute commerciale 87% 88% -

Le chiffre d'affaires de DALET sur les 9 premiers mois de l'exercice est en hausse de +7% en comparaison de la même période de 2017. L'Édition logiciels ressort en progression de +9% à 23,7 M€ grâce aux ventes de licences qui ont bondi de +15%. Les Services affichent également une forte dynamique avec un chiffre d'affaires de 8,9 M€ correspondant à une croissance de +11%. Le Matériels est la seule ligne métier en repli (-4%) en raison du fort recul enregistré au 3ème trimestre. Au final, le mix d'activité profite à la marge brute commerciale en hausse de +9% à 33,9M€, soit un taux de 88%.

Solide performance en Europe et aux États-Unis

Au niveau géographique, les ventes sont restées très soutenues sur la zone Europe avec un chiffre d'affaires de 15,9 M€ sur 9 mois en progression de 10% porté par la forte reprise des licences au 1er semestre. L'activité est également bien orientée en Amériques avec des ventes en hausse de 12% et un chiffre d'affaires qui s'établit également à 15,9 M€. En Asie-Pacifique, DALET est en décroissance sur 9 mois (-9,5%), la tendance est cependant positive au 3ème trimestre (+2,0%). L'Afrique/Moyen-Orient, qui représente des volumes très limités est en recul sur les neuf premiers mois de l'année (-2,4%), mais a renoué avec une croissance soutenue au 3ème trimestre (+7,1%).

Confirmation des perspectives

Le Groupe a présenté ses innovations au salon IBC à Amsterdam du 13 au 18 septembre, où elles ont reçu un accueil très favorable. La solution Dalet OnePlay, qui permet d'automatiser la production en studio et d'orchestrer les plateformes de distribution de contenu, a ainsi obtenu le prestigieux TVBEurope Best of Show Award. Cette reconnaissance technologique devrait dynamiser la politique commerciale du Groupe dans les prochains mois. DALET s'appuie sur un « pipeline » commercial solide, avec de nombreuses consultations en cours, qui restent marquées par un allongement conjoncturel des cycles de décision.

Sur l'exercice 2018, DALET confirme ses objectifs d'une croissance annuelle comprise entre 5 et 10% accompagnée d'une marge opérationnelle courante située entre 5% et 6%.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2018 le 19 février 2019 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

