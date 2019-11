Dalet : FINALISATION DE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITE FLEX MEDIA PLATFORM D'OOYALA ET AUGMENTATION DE CAPITAL SUBSÉQUENTE

FINALISATION DE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITE FLEX MEDIA PLATFORM D'OOYALA ET AUGMENTATION DE CAPITAL SUBSÉQUENTE

L'assemblée générale extraordinaire de DALET réunie ce jour a approuvé la réalisation de l'apport en nature d'une partie des actifs relatifs à l'activité Flex Media Platform d'Ooyala et la rémunération dudit apport par une augmentation de capital par voie d'émission de 187.478 actions ordinaires nouvelles

DALET SA (Euronext Paris : FR0011026749 - DLT), spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, annonce que les actionnaires de DALET ont adopté ce jour, à l'unanimité, l'ensemble des résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire soumises à leur vote par le Conseil d'Administration, permettant d'entériner définitivement l'acquisition par DALET de l'activité Flex Media Platform d'Ooyala, annoncée le 15 juillet 2019 (l'« Opération »).

Les actionnaires de DALET, convoqués ce jour en assemblée générale extraordinaire, ont approuvé (i) l'apport en nature par Ooyala Inc., société de droit américain (Delaware), dont le siège social est situé 2711 Centerville Road, Suite 400 à Wilmington (19808 - Delaware), immatriculée sous le numéro 4329834 (« Ooyala US ») et Ooyala Ltd., société de droit anglais, dont le siège social est situé St. James House, 13 Kensington Square, Londres (Royaume-Uni), enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 07687148 (« Ooy UK »), au bénéfice de la Société de contrats relevant de l'activité Flex Media Platform du groupe Ooyala (l'« Apport »), (ii) les stipulations du traité d'apport y relatif en date du 8 octobre 2019, (iii) l'évaluation des contrats apportés et (iv) la rémunération de l'Apport par l'émission par la Société de 187.478 nouvelles actions ordinaires de catégorie A au profit de Ooyala US et Ooy UK.

En conséquence, les actionnaires de DALET ont également approuvé (i) l'augmentation corrélative du capital social de la Société d'un montant nominal de 374.956 euros par voie d'émission de 187.478 actions ordinaires de catégorie A nouvelles de 2 euros de valeur nominale chacune (les « Actions Nouvelles ») au profit d'Ooyala US et Ooy UK en rémunération de l'Apport et (ii) les conditions et modalités de cette émission. A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil d'administration de la Société a constaté la réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société à hauteur de (i) 82.235 Actions Nouvelles au profit d'Ooyala US et (ii) 105.243 Actions Nouvelles au profit de Ooy UK, soit un total de 187.478 Actions Nouvelles, représentant 5,2% du capital et 3,8% des droits de vote de la Société.

Il est précisé que, dans le cadre de l'Opération, Ooyala US a également reçu 30.000 actions ordinaires de la Société détenues par DALET Digital Media Systems USA Inc., filiale américaine de la Société, en rémunération de la cession de certains actifs aux Etats-Unis.

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Elles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes et y seront attachés les mêmes droits et obligations.

Dans la mesure où l'Opération constitue un apport d'actifs résultant en une émission de titres financiers ne représentant pas plus de 20% des titres financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, elle n'a pas fait l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le présent communiqué est diffusé conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 17, premier alinéa, de l'Instruction AMF sur l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé (AMF DOC-2016-04).

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers. Ce communiqué ne pourra être diffusé hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables localement.

Prochain rendez-vous

5 novembre 2019 : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 (après bourse)

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication :

Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 75

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

