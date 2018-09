Dalet : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018 : Activité dynamique - Amélioration significative des résultats - Objectifs 2018 confirmés

Paris, le 17 septembre 2018

en millions d'euros S1 2017 S1 2018 Variation Chiffre d'affaires 22,7 25,2 +11% Achats de matériels et services associés 2,7 3,0 +9% Marge brute commerciale 20,0 22,2 +11% Autres coûts des ventes 7,9 9,0 +13% Marge brute 12,0 13,2 +10% Taux de marge brute 53% 52% - Frais de R&D 6,0 6,4 +7% Frais de marketing et vente 4,9 4,8 -1% Frais généraux et administratifs 2,6 2,7 +3% Résultat opérationnel courant (1,4) (0,7) +49% Résultat opérationnel (1,4) (0,7) +48% Résultat net part de groupe (1,9) (0,9) +56%

DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats semestriels au titre de son exercice 2018.

Au 1er semestre 2018, le chiffre d'affaires s'est établi à 25,2 M€, matérialisant une solide croissance organique de 11%. La marge brute, qui inclut les coûts directs liés aux services, a progressé à un rythme comparable à celui des ventes à 13,2 M€, avec un taux qui reste pratiquement stable en comparaison de l'exercice précédent.

Le groupe a continué d'accroître de façon maîtrisée ses efforts de Recherche et de Développement, à un niveau inférieur à celui de la croissance des ventes, renforçant ainsi son effet de levier opérationnel. La progression du volume d'affaires s'est accompagnée d'une gestion rigoureuse des charges d'exploitation, avec une stabilisation des frais de marketing et une hausse très modérée des frais généraux et administratifs.

En conséquence, le résultat opérationnel courant s'améliore de 0,7 M€, réduisant la perte semestrielle à -0,7 M€. Le Groupe rappelle que compte tenu de la saisonnalité de son chiffre d'affaires, le premier semestre est traditionnellement en pertes. Après prise en compte des effets de change, le résultat net part du groupe s'établit à -0,9 M€, soit une amélioration de 1 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Capacité d'autofinancement de 1 M€ - Structure financière solide

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 0,6 M€, la capacité d'autofinancement positive de 1,0 M€[1] ayant été en partie absorbée par une variation de BFR ponctuellement défavorable. Sur la période, DALET a également poursuivi ses investissements nets à hauteur de 2,0 M€ et affiche une trésorerie nette de 0,7 M€ au 30 juin[2].

Perspectives

DALET confirme ses objectifs d'une croissance annuelle comprise entre 5 et 10% accompagnée d'une marge opérationnelle courante comprise entre 5% et 6% au 31 décembre 2018.

Dans un marché actuellement plus attentiste, le Groupe entend capitaliser sur le succès des solutions présentées au salon IBC Amsterdam (13 au 18 septembre) pour engranger de nouvelles prises de commandes au cours des prochains mois.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 le 6 novembre 2018 après Bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, RT Malaysia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, eTV, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Orange, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication : Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 36

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE S1 2018 DETAILLÉE

COMPTE DE RÉSULTAT PAR DESTINATION 30 juin 2017 30 juin 2018 (en milliers d'euros) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 22 694 25 166 Cout des ventes - 10 657 - 11 965 Marge brute 12 037 13 201 Frais de Recherche et Développement - 5 992 - 6 423 Frais de marketing et vente - 4 890 -4 839 Frais généraux et administratifs - 2 600 - 2 674 Résultat opérationnel courant - 1 445 - 734 Autres produits et charges opérationnels 76 16 Résultat opérationnel -1 369 - 718 Charges et produits financiers - 325 110 Résultat courant avant impôt - 1 694 - 608 Impôts sur les résultats - 246 - 246 Résultat net de l'ensemble consolidé - 1 940 - 854 Résultat net part du groupe - 1 940 - 854

BILAN 31-12-2017 30-06-2018 (en milliers d'euros) Goodwill 5 476 5 481 Immobilisations incorporelles 5 034 5 009 Immobilisations corporelles 1 286 1 197 Actifs financiers à long terme 349 389 Disponibilités bloquées à long terme 417 409 Autres actifs non courants 2 343 2 695 Impôts différés actifs 58 57 ACTIF NON COURANT 14 963 15 236 Stocks 353 302 Clients 1 7823 18 459 Autres débiteurs 1 288 2 115 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 528 4 522 Actifs d'impôt exigible 412 365 ACTIF COURANT 26 404 25 764 TOTAL ACTIF 41 366 41 000 Capital 7 189 7 189 Primes 9 682 9 682 Réserves consolidées -3 904 -3 187 Résultat net part du groupe 727 -854 Réserves de conversion 1 495 1 450 Capitaux propres part du groupe 15 189 14 279 Intérêts minoritaires 9 9 CAPITAUX PROPRES 15 198 14 289 Dettes financières à long terme 2 550 2 700 Provisions à long terme 733 711 Impôt différés passifs 548 671 Autres passifs non courants 811 863 PASSIF NON COURANT 4 641 4 946 Provisions à court terme 609 154 Dettes financières à court terme 1 789 1 487 Dettes d'impôt exigible 101 36 Fournisseurs 3 077 3 475 Dettes fiscales et sociales 4 583 4 856 Autres créditeurs 11 369 11 757 PASSIF COURANT 21 527 21 765 TOTAL PASSIF 41 366 41 000

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE NETTE 30 juin 2017 31 déc 2017 30 juin 2018 (en milliers d'euros) 6 mois 12 mois 6 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) -1940 728 -854 +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 1 764 4 397 1 619 +/- Perte de valeur sur actifs à long terme +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 42 72 29 -/+ Autres produits et charges calculés -/+ Plus et moins-values de cession 2 6 -8 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt -132 5 202 786 + Coût de l'endettement financier net 32 7 -68 +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) 246 754 246 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 146 5 963 964 - Impôts versé (B) - 247 - 480 - 236 +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C) 2447 -449 -102 = FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (D) = (A + B + C) 2 345 5 035 626 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -1 764 -3 602 -2 000 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 76 83 28 +/- Incidence des variations de périmètre +/- Variation des prêts et avances consentis -72 10 -30 = FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (E) -1 761 -3 509 -2 002 -/+ Rachats et reventes d'actions propres -9 -1 -28 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 423 1 020 800 - Remboursements d'emprunts (y compris contrats de location financement) -649 -1 411 -614 - Intérêts financiers nets versés (y compris contrats de location financement) -24 6 67 +/- Autres flux liés aux opérations de financement -712 -727 -904 = FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (F) -971 -1 114 -679 +/- Incidence des variations des cours des devises (G) -225 -357 -28 = VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (D + E + F + G) -612 55 -2 083 Trésorerie à la clôture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 5 701 6 367 4 284 Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 6 313 6 313 6 367

[1] Avant coût de l'endettement financier net et impôt

[2] Trésorerie et équivalents + disponibilités bloquées à long terme - dettes financières court terme et long terme

