Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 26 juin 2018, DALET SA a procédé, durant la période du 13/05/2019 au 17/05/2019, aux transactions suivantes sur l'action DALET :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Dalet SA 549300H0OGWDJ467BX89 2019-05-15 FR0011026749 420 11,976190 XPAR Dalet SA 549300H0OGWDJ467BX89 2019-05-16 FR0011026749 435 11,977011 XPAR Dalet SA 549300H0OGWDJ467BX89 2019-05-17 FR0011026749 467 12,000000 XPAR TOTAL 1322 11,984871

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires semestriel 2019 le 24 juillet 2019 après bourse

À propos de Dalet Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus pour les médias traditionnels et de nouvelle génération, y compris les supports Web interactifs et réseaux mobiles. DALET Galaxy regroupe une plateforme de gestion des contenus multimédia (MAM) et un moteur de workflow, permettant de gérer des programmes d'informations, de sports et de divertissement, ainsi que les opérations d'archivage. DALET offre une solution complète qui améliore la vitesse et la qualité de production et donne davantage de valeur au contenu multimédia.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (ABS-CBN, BBC, DR, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, RFI, Russia Today, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Mediaset, Time Warner Cable, Warner Bros., Sirius-XM) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication : Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 75

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Transactions sur actions propres (version agrégée) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58589-rachat-d_actions-13-17-mai-2019.pdf Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :- Transactions sur actions propres (version agrégée)Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews