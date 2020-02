DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, annonce ce jour avoir remporté, en partenariat avec Telefonica, un contrat majeur auprès d'un de ses clients historiques, la Radio Nacional de Espana (RNE).

L'appel d'offres lancé par la RNE concernait la modernisation et l'optimisation de son système de production et de diffusion de contenu, déjà opéré à partir de la solution DALET depuis plusieurs années, et qui compte plus de 1 500 utilisateurs. De nouveaux modules seront également intégrés comme par exemple la distribution vers des médias sociaux, clients web et mobile, moteur de workflow (Business Process Management) et recherche fédérée entre les différents sites.

La totalité du contrat représente un montant de 6,5 M€, dont la majeure partie est attribuée à Dalet (licences logicielles, services à valeur ajoutée et support sur une période de 5 ans). La division de solutions informatiques de Telefonica, 1er opérateur téléphonique espagnol, est en charge des services d'intégration.

Ce contrat est l'un des contrats unitaires les plus importants du Groupe depuis sa création. Le chiffre d'affaires de licences et service sera reconnu principalement sur les 2 prochains exercices.

Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires annuel 2019 le 19 février 2020 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

En juillet 2019, DALET a acquis l'activité Ooyala Flex Media Platform. Cette opération stratégique accélère la mission du Groupe, apporte une valeur ajoutée considérable aux clients actuels de DALET et d'Ooyala, ouvrant de vastes opportunités pour la distribution OTT et numérique.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros., Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

Contacts

Actus Finance & Communication :

Investisseurs : Théo Martin 01 53 67 36 36

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZhqlMdnZGqbxmqfaMlunGZmmm1jkmDKa5adyGlulZ2UaWlonGdmbceWZm9jlmhq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62134-dalet-rne-vactus-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews