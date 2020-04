Dalet Sa : RÉSULTATS ANNUELS 2019 CONFORMES AUX OBJECTIFS

Paris, le 22 avril 2020

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT BÉNÉFICIAIRE

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE HORS OOYALA : 5,3%

UN BILAN ET DES LIQUIDITES SOLIDES : 9,1 M€ DE TRESORERIE

ET TRÉSORERIE NETTE DE PLUS DE 2 M€



En millions d'euros 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires 55,6 58,5 +5% Achats de matériels et services associés 6,7 5,2 -22% Marge brute commerciale 48,9 53,3 +9% Taux de marge brute commerciale 88% 91% +3pt Autres coûts des ventes 17,6 19,8 +13% Marge brute 31,3 33,5 +7% Taux de Marge brute 56% 57% +1pt Frais de R&D 13,3 15,7 +18% Frais de marketing et vente 9,9 11,6 +17% Frais généraux et administratifs 5,4 6,0 +10% Résultat opérationnel courant 2,7 0,2 -91% Résultat opérationnel 2,7 -0,7 -128% Résultat net part du groupe 2,39 -2,13 -189%

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.



DALET spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, publie ses résultats au titre de l'exercice 2019. L'exercice a été marqué par l'acquisition stratégique de la plate-forme Flex Media d'Ooyala, qui permet au Groupe d'étendre son offre à un marché plus large et d'accélérer l'évolution stratégique vers des modèles de revenus récurrents (licences sous formes d'abonnements).



Progression de l'activité et de la marge brute commerciale

Sur l'exercice 2019, DALET réalise un chiffre d'affaires de 58,5 M€ en croissance de +5% à données publiées et de +2% à périmètre constant (hors acquisition Ooyala). Retraitée des ventes de matériels, la croissance annuelle à périmètre constant atteint +6%.

La part récurrente du chiffre d'affaires, un indicateur clé pour la société, est en forte croissance et atteint 36%, grâce à la forte progression des revenus de Maintenance/support (+14%) et aux premiers revenus en mode abonnement issus de la plateforme Flex Media.

Le Groupe a ainsi largement réalisé son objectif de progression de la marge brute commerciale, avec une augmentation de +6% hors contribution des actifs Ooyala, et de +9% en intégrant ces derniers, ce qui représente 91% du chiffre d'affaires consolidé.

La marge brute du Groupe progresse de 7% à 33,5 M€ pour l'exercice 2019. Retraitée des ventes de matériels, la marge brute augmente de 8%, soit un taux de marge brute de 62%.



Résultat opérationnel courant à l'équilibre sur le nouveau périmètre

Avec une bonne maîtrise des charges opérationnelles (hors acquisition) qui progressent à un rythme comparable aux revenus, le résultat opérationnel courant de DALET, à périmètre constant, progresse de 13% pour atteindre 3,0 M€. La marge opérationnelle courante sur le périmètre historique ressort à 5,3%, en ligne avec l'objectif initial du début d'exercice.

Le résultat opérationnel courant publié est quant à lui à l'équilibre, 0,2 M€, également conforme aux attentes en intégrant une perte de 2,8 M€, réalisée par la plateforme Ooyala Flex, qui avait été prise en considération au moment de la négociation du prix d'acquisition. Des mesures de rationalisation et d'économies ont été mises en œuvre chez Ooyala afin d'abaisser rapidement le point mort.

La perte opérationnelle de l'exercice s'élève à -0,7 M€ et reflète les coûts d'acquisition d'Ooyala pour 1,0 M€. Le résultat net part du groupe s'établit à -2,1 M€.



Trésorerie nette (hors IFRS 16) : 2,2 M€

Grâce à une variation de BFR en nette amélioration sur la période, le cash-flow opérationnel est en forte hausse à 8,0 M€, contre 3,5 M€ pour l'exercice 2018. Le Groupe a poursuivi ses efforts d'investissement (-4,7 M€) principalement sur le cloud et l'Intelligence Artificielle auquel s'ajoute l'impact cash de la croissance externe (-2.0 M€).

Finalement, le Groupe dispose d'une structure financière solide avec 9,1 M€ de trésorerie, soit une trésorerie nette (hors IFRS 16) de 2,2 M€ au 31 décembre 2019 et des capitaux propres de 18,5 M€. le Groupe bénéficie ainsi d'une position solide en matière de liquidités, avec une dette à court terme (< 1 an) de 1,9 M€, excluant les éventuels reports d'échéance qui pourrait être octroyés par les prêteurs du Groupe dans le contexte du Covid-19.

Suite à l'application de le norme IFRS 16, le groupe comptabilise 3,8 M€ de dettes de location au 31 décembre 2019.



Niveau record d'entrées en commandes en 2019

Le groupe a enregistré en 2019 un record d'entrées en commandes à 41,9 M€ hors Ooyala contre 39,8 M€ pour le précédent record de 2017 et 31,2 M€ en 2018. En comparaison avec 2018, la prise de commande a été particulièrement forte en Amérique du Nord (+19%) et sur la zone EMEA (+50%), avec de nombreux projets remportés, dont celui récemment annoncé avec la radio publique espagnole RNE. Au 31 décembre 2019, DALET disposait en conséquence d'un carnet de commandes facturables sur 2020 à son plus haut niveau à 49,7 M€ dont près de 6 M€ sur le produit Ooyala Flex.



Point sur la situation sanitaire liée au Covid-19

Dès le début de la crise et de la mise en place des restrictions, DALET a activé son Plan des Continuité des Affaires en renforçant ses mesures de protections des collaborateurs, tout en veillant à conserver une qualité de service intacte pour ses clients.

DALET continue ainsi, en mode distant essentiellement, à exécuter ses projets et déployer ses solutions auprès de ses clients, même si certaines activités sont retardées. DALET est notamment mobilisé auprès des chaînes d'information, qui connaissent actuellement de très fortes audiences, pour les aider à surmonter les difficultés techniques liées au travail distant d'une part importante de leurs collaborateurs.

La crise sanitaire a cependant un impact sur l'activité du Groupe. Le développement de la crise sanitaire en Europe et aux Etats Unis conduit certains clients à freiner ou à reporter leurs investissements dans le contexte actuel. Certaines opérations sur les sites clients ne peuvent être menées depuis fin février compte tenu des restrictions de déplacement.

Selon les premières indications, le chiffre d'affaires sur le 1er trimestre semestre 2020 devrait être comparable à celui de l'an dernier. Dans ce contexte l'objectif de croissance indiqué lors de la publication du chiffre d'affaires 2019 (8 à 12% de croissance) ne pourra être atteint, même en cas de reprise dynamique. Le Groupe suit attentivement l'évolution de situation et met en place les mesures d'économie appropriées. DALET indiquera ses nouvelles guidances dès que la visibilité sera meilleure sur la sortie de crise pays par pays.

DALET rappelle disposer de fondamentaux solides pour affronter cette crise avec :

Le Groupe fournit des solutions logiciel indispensables pour les activités de ses clients

un carnet de commandes historiquement élevé de plus de 49.7 M€ au 31 décembre 2019. Aucune commande n'a été, à date, annulée, le chiffre d'affaires pourrait néanmoins être décalé dans le temps ;

la part récurrente significative de l'activité (contrats de support, solutions Ooyala Flex Media en mode abonnement soit 36% du chiffre d'affaires 2019) qui devrait encore progresser cette année malgré le contexte de marché ; A date, le Groupe n'observe pas de changement notable du taux de rétention ou du paiement des abonnements ou des prestations de maintenance ;

une situation financière saine et solide avec 9,1 M€ de trésorerie disponible et une trésorerie nette disponible de 2,2 M€ au 31 décembre 2019. Le Groupe veille à préserver cette situation en recourant si besoin aux aides mises en place par les autorités.

Le Groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité.



Dynamique de croissance à moyen terme renforcée par l'enrichissement de l'offre

Sur son périmètre historique, DALET entend s'appuyer sur la qualité de son offre et une position forte chez ses clients pour continuer son développement. De plus, avec l'intégration de la plateforme Ooyala Flex Media Platform, le Groupe élargit son offre de distribution de contenus multi-plateforme à un plus grand nombre de verticaux et de segments de marchés tout en accélérant la transition d'une partie des activités du Groupe vers des revenus basés sur l'abonnement.

DALET est ainsi idéalement positionné pour saisir les opportunités de forte croissance sur ces nouveaux marchés cibles pour le groupe dès le retour à une conjoncture plus favorable.

Prochain rendez-vous : Publication du CA du 1er trimestre 2020 le 12 mai 2020 après bourse



À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

ANNEXES : INFORMATION FINANCIÈRE 2019 DETAILLÉE

Compte de Résultat Consolidé 31-déc-18 31-déc-19 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 55 617 58 548 Coût des ventes -24 304 -25 018 Marge brute 31 313 33 529 Frais de recherche et développement -13 264 -15 682 Frais de marketing et vente -9 937 -11 625 Frais généraux et administratifs -5 431 -5 975 Résultat Opérationnel Courant 2 681 247 Autres produits et charges opérationnels 16 -992 Résultat Opérationnel 2 696 -745 Charges et produits financiers 239 -461 Résultat courant avant impôt 2 935 -1 206 Impôt sur les résultats -547 -927 Résultat net de l'ensemble consolidé 2 388 -2 133 Résultat Net part du groupe 2 387 -2 134 Résultat des minoritaires 1 1

Etat de la situation financière 31-déc-18 31-déc-19 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Goodwill 5 447 8 726 Immobilisations incorporelles 5 076 7 116 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 3 557 Immobilisations corporelles 1 176 1 027 Actifs financiers à long terme 390 582 Disponibilités bloquées à long terme 81 81 Autres actifs non courants 2 053 1 939 Impôts différés actifs 179 270 ACTIF NON COURANT 14 401 23 296 Stocks 277 128 Clients 19 746 19 454 Autres débiteurs 2 890 5 177 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 407 9 118 Actifs d'impôt exigible 1 119 1 357 ACTIF COURANT 30 439 35 235 TOTAL ACTIF 44 840 58 531 Capital 7 189 7 564 Primes 9 682 11 383 Réserves consolidées -3 146 -759 Résultat Net part du groupe 2 387 -2 134 Réserves de Conversion 1 480 2 238 Capitaux propres part du groupe 17 591 18 293 Intérêts minoritaires 10 11 CAPITAUX PROPRES 17 602 18 304 Dettes financières à long terme 2 747 5 074 Dettes de location à long terme 2 369 Provisions à long terme 683 1 015 Impôt différés passifs 486 918 Produits constatés d'avance non courants 329 296 Autres passifs non courants 719 803 PASSIF NON COURANT 4 965 10 475 Provisions à court terme 9 194 Dettes financières à court terme 1 618 1 880 Dettes de location à court terme 1 410 Dettes d'impôt exigible 144 561 Fournisseurs 3 882 4 723 Dettes fiscales et sociales 4 572 5 470 Produits constatés d'avance courants 11 158 14 162 Autres créditeurs 891 1 351 PASSIF COURANT 22 273 29 752 TOTAL PASSIF 44 840 58 531

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE NETTE 31-déc-18 31-déc-19 (en milliers d'euros) 12 mois 12 mois Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires) 2 388 -2 133 +/- Dotations nettes aux amortissements et provisions (à l'exclusion de celles liées à l'actif circulant) 3 635 6 514 +/ - Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés 59 59 -/+ Plus et moins-values de cession -9 0 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 6 073 4 440 + Coût de l'endettement financier net -185 -140 +/- Charge d'impôt (y compris impôts différés) 547 927 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 6 434 5 226 - Impôts versé (B) -611 -663 +/- Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris dette liée aux avantages au personnel) (C) -2 293 3 473 = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE (D) = (A + B + C) 3 530 8 036 - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -4 223 -4 746 + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 49 0 +/- Incidence des variations de périmètre 0 -2 065 +/- Variation des prêts et avances consentis -76 -85 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (E) -4 250 -6 896 -/+ Rachats et reventes d'actions propres -15 -77 + Encaissements liés aux nouveaux emprunts 1 400 3 875 - Remboursements d'emprunts -1 270 -1 320 - Remboursements des dettes de location 0 -1 234 - Intérêts financiers nets versés (y compris dettes de location) 174 137 +/- Autres flux liés aux opérations de financement -82 6 = FLUX NET de TRESORERIE LIE aux OPERATIONS de financement (F) 206 1 387 +/- Incidence des variations des cours des devises (G) 71 148 = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE (D + E + F + G) -443 2 675 Trésorerie à la clôture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 5 924 8 600 Trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents - découverts bancaires 6 367 5 924 Variation -443 2 675

