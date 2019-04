DAMARTEX : les événements sociaux et politiques continuent de peser sur l'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’activité de Damartex reste " très perturbée par les événements sociaux et politiques en France et en Angleterre qui ont un impact sensible sur les intentions d’achat de la clientèle la plus âgée ". Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 565,1 millions d'euros, en retrait de 5,1% par rapport à l’an dernier (-5,2% à taux de change constants et -5,3% à taux de change et périmètre constants).Le troisième trimestre contribue à l'exercice à hauteur de 180,2 millions d'euros en décroissance de 3,6% par rapport à la même période l'an dernier (-3,9% à taux de change constant).Damartex précise qu'en dépit de cette nouvelle décroissance, les actions entreprises par le groupe commencent à porter leur fruit, notamment sur la maitrise des coûts. " Néanmoins, la situation politique européenne continue de faire peser une incertitude sur l'ensemble du marché ", conclut Damartex.