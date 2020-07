Damartex : Chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020

L'activité de l'ensemble des enseignes du pôle a été fortement ralentie. La fermeture des points de vente a significativement impacté les ventes de Damart et Xandres, les magasins n'ayant réouvert que le 11 mai. Le quatrième trimestre enregistre un chiffre d'affaires de 87,1 M€ en diminution de -24,4% à taux de change réels.

Sur l'exercice, le chiffre d'affaires de Damart est en retrait de -7,5% à taux de change réels, avec un recul de -19,2% au second semestre. Xandres et Afibel clôturent un exercice avec une diminution d'activité de respectivement -16,1% et -11,8% à taux de change réels.

Pôle Home & Lifestyle

Le pôle « Home & Lifestyle », dédié au confort et au bien-être des seniors, est en croissance de +7,7% à taux de change réels sur l'exercice, pour un chiffre d'affaires qui s'établit à 164,1 M€. Au second semestre le chiffre d'affaires s'élève à 84,7 M€ en progression de +14,2% à taux de change réels.

La croissance du pôle est principalement tirée par la très bonne performance de l'enseigne Coopers of Stortford dont l'activité croit sur l'année de +42,2%

taux de change réels, avec un second semestre particulièrement dynamique à +51,0% à taux réels. Cette performance s'explique par une forte résilience durant la crise du fait d'une hausse des activités à domicile pendant le confinement et d'une stratégie déployée depuis plusieurs mois pour renouveler l'offre de l'enseigne.

Pôle Healthcare

Le pôle « Healthcare » nouvellement créé et regroupant les enseignes Sedagyl et Santéol, est en croissance sur l'exercice de +13,5% à taux de change réels pour un chiffre d'affaires qui s'établit à 22,1 M€. Sur le second semestre, l'activité poursuit son développement avec un chiffre d'affaires à 11,7 M€ en croissance de +22,0% à taux de change réels. L'intégration effective de Santéol au 1er janvier 2020 participe significativement à la dynamique du pôle. Au titre de l'exercice Sedagyl est en recul de -6,5% à taux de change réels. Ce retrait est dû en grande partie à la volonté du Groupe d'adapter les coûts dans cet environnement incertain.

Malgré un rebond sensible d'une partie de l'activité au mois de juin, le Groupe reste prudent quant aux mois à venir. La persistance du risque sanitaire rend difficile toute projection et devrait renforcer la volatilité de la demande. Par ailleurs et comme évoqué précédemment, Damartex continue d'anticiper de lourdes pertes au titre de l'exercice.