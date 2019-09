Damartex : le résultat net 2018/2019 est négatif

10/09/2019 | 18:05

Le groupe Damartex annonce ce soir terminer son exercice 2018/2019 avec un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros, en baisse de -4,6% à taux réels par rapport à l'exercice précédent.



'Ce recul des ventes est notamment dû à un environnement difficile qui a perturbé l'activité tant en France (mobilisation des gilets jaunes), qu'au Royaume Uni (Brexit)', explique Damartex.



L'EBITDA s'affiche également en baisse, de -50,9% à 13,9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,2 million, en baisse de -92,8%. Le résultat net s'inscrit à -34,8 millions d'euros, “significativement impacté par des évènements exceptionnels liés à des dépréciations d'actifs et des actions de transformation visant à assurer la résilience du Groupe dans un contexte de marché fragilisé”. Il s'élevait à 10,3 millions un an plus tôt.





