Damartex : recul de -5,8% des revenus semestriels

17/01/2019 | 18:16

Damartex a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 384,9 millions d'euros au premier semestre, ce qui témoigne d'une baisse de -5,7% à taux réels et de -5,8% à changes constants en glissement annuel.



Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont ainsi reculé de -4,1% rapport à la même période l'an passé, pour s'établir à 231,1 millions d'euros.



'Dans un environnement politique et social très dégradé sur ses principaux marchés (France et Angleterre) pesant lourdement sur la consommation, le Groupe a connu une baisse sensible de son chiffre d'affaires, accentuée par une météo particulièrement défavorable au premier trimestre', a détaillé Damartex, dont la branche 'Textile' a dégagé 296,6 millions d'euros au premier semestre (-7,5% et -7,6% à changes constants), la contribution du pôle 'Home & Lifestyle' ayant pour sa part atteint 88,2 millions (+0,7% à changes constants).



'La persistance de contextes politiques dégradés en France et en Angleterre continue de peser sur les performances du Groupe comme l'illustre la baisse brutale du chiffre d'affaires du Groupe au mois de décembre. Dans ces conditions, le Groupe s'attend ainsi à clôturer son premier semestre avec une perte d'exploitation', indique Damartex.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.