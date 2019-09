Danieli & C Officine Mecca : De retour sur un niveau important 06/09/2019 | 09:49 achat En cours

Cours d'entrée : 15.12€ | Objectif : 16.6€ | Stop : 14.5€ | Potentiel : 9.79% La valeur Danieli & C Officine Meccaniche S.p.A. revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 14.66 EUR, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 16.6 €. Graphique DANIELI & C OFFICINE MECCANICHE S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 14.66 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 14.66 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.1 pour l'année 2019.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

La configuration technique de long terme demeure dégradée sous le niveau de résistance en données hebdomadaires des 18.34 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Machines et équipements industriels - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DANIELI & C OFFICINE MECCAN.. -0.92% 1 009 ROPER TECHNOLOGIES 40.74% 38 356 - ATLAS COPCO 38.72% 35 555 FANUC CORP 15.80% 32 793 INGERSOLL-RAND 30.87% 28 842 FORTIVE CORPORATION 0.65% 22 467 PARKER HANNIFIN 15.09% 20 963 STANLEY BLACK & DECKER 8.65% 19 742 SANDVIK AB 10.80% 18 371 GRAINGER (WW) INC -5.03% 14 634 DOVER CORPORATION 35.49% 13 562

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 2 880 M EBIT 2019 104 M Résultat net 2019 80,7 M Trésorerie 2019 840 M Rendement 2019 0,71% PER 2019 14,5x PER 2020 11,2x VE / CA2019 0,03x VE / CA2020 0,01x Capitalisation 914 M Prochain événement sur DANIELI & C OFFICINE MECCA 16/09/19 International Iron and Steel Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 19,07 € Dernier Cours de Cloture 15,12 € Ecart / Objectif Haut 38,9% Ecart / Objectif Moyen 26,1% Ecart / Objectif Bas 9,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Gianpietro Benedetti Chairman & Co-Chief Executive Officer Alessandro Trivillin Co-Chief Executive Officer & Director Augusto Luigi Clerici Bagozzi Independent Director Giacomo Mareschi Danieli Director Carla de Colle Vice Chairman & Chairman-Steelmaking