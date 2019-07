Danone : Barclays remonte son objectif de cours

26/07/2019 | 11:41

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Danone et remonte son objectif de cours de 82 à 90 euros, se disant 'de plus en plus convaincu que l'inflexion des ventes' du groupe agroalimentaire français est 'durable'.



'Nous nous attendons à des volumes bien plus forts à partir de maintenant avec la montée en puissance des efforts d'innovation', estime le broker, notant aussi que 'le portefeuille de produits laitiers frais en France et en Espagne s'accroit pour la première fois en sept ans'.



'Même si l'objectif de Danone de porter les ventes de produits à base de plantes à cinq milliards d'euros en 2025 pourrait être tendu, il démontre au moins qu'il est en mode de croissance, et investit de plus en plus pour financer cette conviction', poursuit-il.



