Danone : Barclays reste à 'surpondérer', réduit sa cible

21/10/2019 | 10:54

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Danone tout en abaissant son objectif de cours de 90 à 84 euros, dans le sillage d'une réduction limitée de ses hypothèses de croissance des ventes 2019 et 2020 pour le groupe agroalimentaire.



'Danone constitue l'un des meilleurs moyens en Europe pour se positionner sur la croissance dans les produits d'origine végétale', juge toutefois le broker, notant aussi l'amélioration des produits laitiers frais en Europe et la vigueur de la nutrition infantile en Chine.



'Les problèmes du troisième trimestre semblent bien isolés et ne sont pas nouveau, mais ont besoin d'être traités en urgence', ajoute Barclays. 'De façon cruciale, la dynamique du retour sur capitaux investis demeure bonne', souligne-t-il enfin.



