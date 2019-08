Danone : Jefferies reste à 'conserver', remonte sa cible

12/08/2019 | 14:40

Jefferies maintient son opinion 'conserver' sur Danone, mais remonte son objectif de cours de 67 à 72,5 euros, après un deuxième trimestre supérieur à ses attentes à la fois pour le groupe agroalimentaire et pour la nutrition infantile en Chine.



'Nous continuons de nous interroger sur la capacité de Danone à délivrer l'accélération en croissance et en marge requises l'année prochaine pour atteindre les objectifs 2020', reconnait l'intermédiaire financier.



Jefferies s'attend néanmoins à ce que le marché soit davantage concentré d'ici là sur un second semestre anticipé en bien plus forte croissance. Pour l'année 2019, il relève sa prévision de croissance organique des ventes à 3% pour une estimation de marge laissée à 15,1%.



