Danone : Liberum remonte sa cible

29/07/2019 | 09:45

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone et remonte son objectif de cours de 80 à 90 euros, ainsi que ses estimations de BPA 2019-21 de 1%, 'après un premier semestre solide marqué par un rythme de livraison de marge plus rapide'.



'Danone demeure sur la voie d'une croissance rentable et durable. Le groupe a 'découplé' l'agenda de croissance moyen terme de ses plans d'efficiences immédiats et est concentré sur la conduite de profits sous-jacents durables', note le broker.



Liberum pointe aussi que le groupe agroalimentaire vise cinq milliards d'euros de ventes dans les produits à base de plantes en 2025, ce qui apporte un moteur solide de croissance, en particulier sur les marchés internationaux.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.