Danone : Oddo abaisse son objectif de cours

02/03/2020 | 10:33

Oddo confirme son conseil Alléger sur la valeur et ajuste son objectif de cours à 65 E. Après analyse plus approfondie des résultats 2019, le bureau d'analyses abaisse ses prévisions de BPA de -6% sur 2020 et de près de -5% sur 2021-2025.



' L'objectif de croissance est revu en baisse sur 2020, 2021 et au-delà. L'objectif de MOP est abaissé à moins de 15% sur 2020. Nos estimations nous amènent à un niveau de MOP de 15.3% sur 2020, 15.5% sur 2021, 15.6% sur 2022 puis 15.8% sur 2023 ' indique Oddo.



' Sauf mauvaise surprise sur le FCF, cela laisse 3 à 6 MdE de capacité de financement d'ici 2022 pour des acquisitions. Enfin et surtout, le management a indiqué que l'objectif de ROIC (12% en 2020 puis décalé à 2022) sera actualisé en juin. Selon nos estimations, 2025 devrait atteindre 11.9% ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.