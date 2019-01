11/01/2019 | 15:05

Le groupe Danone a annoncé hier soir la nomination de Véronique Penchienati-Bosetta de Directrice Générale Nutrition Spécialisée. Suite à cette annonce, Oddo a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 81 E.



Jusqu'à présent Directrice Générale Croissance et Innovation et membre du Comité Exécutif, Véronique Penchienati-Bosetta est présente dans le groupe Danone depuis vingt ans.



Elle remplace Bridgette Heller, qui quitte l'entreprise 'pour des raisons liées à sa situation personnelle'. ' Ce départ a lieu moins de 3 ans après sa nomination ' souligne Oddo.



Le bureau d'analyses estime que la nomination de Véronique Penchienati-Bosetta est le choix de l'innovation. ' Nous évoquons les raisons qui nous incitent à dire que ce choix est plus que pertinent '.



' V. Penchienati ne s'est pas seulement illustrée par son track record chez Evian Volvic, mais aussi et surtout par le changement profond que nous constatons depuis 12 mois en termes d'innovations. Il y a non seulement une explosion (inattendue) des nouveaux produits mais aussi un changement dans la manière d'appréhender l'innovation (délais plus courts, foisonnement...) qui rompt avec la culture historique du Blockbuster ' explique Oddo.



