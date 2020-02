Danone : Oddo confirme son opinion après les résultats

26/02/2020 | 09:58

Danone fait part d'une croissance du BNPA courant de 8,3% à 3,85 euros et d'une amélioration de 76 points de base de sa marge opérationnelle courante à 15,2%, avec un free cash-flow record à 2,5 milliards d'euros, au titre de l'année écoulée.



Oddo indique que sur 2020, les objectifs ' se sont affalés sur la croissance organique et sur la marge opérationnelle '. Le groupe table désormais sur une croissance organique de 2% à 4%, une marge opérationnelle supérieur à 15% et une croissance de BPA ' autour de 5% ' (contre le consensus à +10%)

Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à Alléger et son objectif de 69 E.



Oddo estime que sur 2019, les résultats sont très en ligne avec nos attentes. ' C'est exactement en ligne avec nos attentes mais très légèrement au-dessus du consensus sur le BPA, sur la MOP et sur la croissance organique du T4 '.



' La guidance qui est ramenée à ' au-dessus de 15% ' implique mécaniquement une révision en baisse de 5% des prévisions de Trading Operating profit. Notez que le management ne s'engage pas sur une ' amélioration de la MOP sur 2020 ' rajoute Oddo.



