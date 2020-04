Danone : Oddo confirme son opinion et l'objectif

06/04/2020 | 10:12

Danone a annoncé le report de l'AG prévue le 28 avril ainsi que le paiement du dividende, en raison des circonstances exceptionnelles générées par le Covid-19. Le communiqué précise que dans tous les cas, l'AG aura lieu avant le 30 juin.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à Alléger et son objectif de cours de 65 E.



' il n'est pas stipulé que le versement du dividende aura lieu dans tous les cas. Il est difficile de savoir si cette omission est volontaire. Mais elle pourrait l'être en raison du consensus politique qui penche de plus en plus en faveur d'un non versement de dividende en 2020 par les entreprises domiciliées en France ' indique Oddo



' Rappelons que Danone, à l'instar des autres groupes de notre couverture, n'a selon nous aucun problème de liquidité, même en tablant sur une hypothèse de baisse de 15% du FCF opérationnel en 2020 ' rajoute le bureau d'analyses.



