Danone : Oddo reste à l'achat malgré le Maroc

17/12/2018 | 10:43

Oddo rappelle que fin novembre, la filiale marocaine de Danone, Centrale Danone, a annoncé que les pertes de l'exercice 2018 devraient ressortir à 500 millions de dirhams, soit près de 45 ME, à comparer à un bénéfice net de 115 millions de dirhams (10 ME) sur l'exercice 2017.



' En termes de pertes, les indications du groupe laissent penser que la situation s'aggrave fortement dans la mesure où la perte annuelle de 45 ME se compare à une perte d'un peu plus de 10 ME au T2 ' souligne Oddo.



' Centrale Maroc table, en effet, sur un CA en baisse de 28% sur l'exercice, après un T2 à -40% ; ce qui implique une baisse de 35% sur le S2. Il n'y a donc pas d'amélioration ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo reste à Achat sur le titre ' dont la décote ne cesse de se creuser pour atteindre un niveau supérieur à 20% vs pairs européens du consumer staples (Food Beverage HPC) '. Le bureau d'études indique que les mesures de réorganisation et d'économies de coûts offrent une bonne visibilité sur la croissance du BPA sur 2019/20 après une hausse de 40% entre 2015 et 2018e.



