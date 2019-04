Danone : cession de Earthbound, 'enfin !', dit Oddo

12/04/2019 | 10:00

L'analyste Oddo BHF revient ce matin sur l'annonce, hier, de la cession d'Earthbound par Danone au group Taylor Farm, estimant qu'il s'agit là d'une opération 'positive en soi'.



'[Cette cession] devrait être bien accueillie par le marché. Positionné sur les salades bio aux USA, cet actif n'avait pas à rester chez Danone. Le business de la salade répond à des logiques économiques peu compatibles avec l'équation des grands groupes (...). Enfin, Earthbound qui représente 10% de l'activité EDO Noram, était en baisse à 2 chiffres depuis 18 mois sur un marché US des salades bios surencombré. Ce déclin amputait la top line de l'ancien WhiteWave de près de 2 points. Nous supposons également que cet actif était passé en perte opérationnelle à hauteur d'une dizaine de millions de dollars', retient Oddo BHF.



Évaluant le prix de cette cession entre 200 et 300 millions de dollars ('et dans le meilleur des cas'), Oddo n'en modifie pas pour autant sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Danone : achat et cible de 81 euros sont confirmés.





